Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2144.8810 (15 июня – 2105.8829)

100 EUR – 2406.1275 (15 июня – 2362.8006)

10 RUR – 3.8809 (15 июня – 3.8620)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,50/21,68 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,14/24,34 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3920/0,3950 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,4488 грн/долл., к этому часу заключено 458 сделок на сумму 295,44 млн долл.