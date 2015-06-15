Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации "Энергобанка"

Как сообщил фонд на своем сайте, процедура ликвидации продлится 1 год - до 11 июня 2016 года включительно, ликвидатором банка на этот период назначен Александр Ильчук.

Фонд обещает сообщить о дате начала выплат по вкладам и банке-агенте дополнительно на своем сайте и напоминает, что выплаты будут проводиться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

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Также сообщается, что требования кредиторов банка будут приниматься в течение 30 дней со дня публикации объявления об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в газете "Голос Украины".

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет выручки от реализации имущества банка в установленной законодательством очередности.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 11 июня принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации неплатежеспособного "Энергобанка", в котором с 13 февраля работала временная администрация Фонда гарантирования вкладов физлиц.

"Энергобанк" работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших финучреждений по активам. Основным акционером банка с пакетом в 99,7% акций является компания Roylance Services Limited LLC (Кипр).

СМИ ассоциируют банк с российским бизнесменом Анатолием Данилицким, который с 2004 по 2009 год был гендиректором "Национальной резервной корпорации" (РФ), владеющей банком.