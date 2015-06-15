"Укргазбанк" докапитализируют на 633 миллионов гривень

Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства постановлении от 15 июня.

«Государство участвует в дополнительной капитализации «Укргазбанка» путем приобретения акций дополнительной эмиссии указанного банка в сумме, которая будет определена как разница стоимости между приобретенными этим банком обязательствами и активами банка «Киев», но не более 633 млн грн, в обмен на облигации внутреннего государственного займа», - говорится в постановлении №384.

Этим же постановлением правительство обязало Министерство финансов выпустить облигации внутреннего госзайма для докапитализации «Укргазбанка» со сроком обращения 10 лет по ставке доходности на уровне 9,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 24 февраля признал неплатежеспособным национализированный в 2009 году банк «Киев» для дальнейшей передачи его активов и обязательств государственному «Укргазбанку», и в результате Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию для инвентаризации, оценки и составления реестра активов и обязательств банка «Киев».

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В марте этого года правительство уже докапитализировало «Укргазбанк» на 3,2 млрд грн.

Антимонопольный комитет Украины разрешил присоединение активов и обязательств банка «Киев» к государственному «Укргазбанку» 15 мая.

В начале июня Минфин сообщил, что физлицо – владелец небольшого депозита на 280 евро пытается сорвать процесс передачи активов банка «Киев» и помешать другим вкладчикам банка получить доступ к своим средствам, поскольку по иску этого вкладчика арестованы все активы банка «Киев», что заблокировало процесс их передачи.