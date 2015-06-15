Украина получила более $7,5 миллиардов переводов от мигрантов из Европы

Мигранты, проживающие в Европе, за 2014 год прислали домой 109,4 миллиарда долларов США в виде денежных переводов. Об этом говорится в докладе Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD), опубликованном в понедельник, 15 июня, сообщает DW.de.

Лидером по получению денежных переводов являются Украина, которая получила 7587 миллионов долларов США. На втором месте - Польша, в которую перечислили 7466 миллионов долларов. На третьем - Нигерия из 7412 миллионами долларов. Доклад IFAD основывается на данных Всемирного банка.

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Больше всего в Европе мигранты присылают денег из России (20,6 миллиардов долларов США), Великобритании (17,1 миллиарда), Германии (14 миллиардов), Франции (10,5 миллиарда), Италии (10,4 миллиарда) и Испании (9,6 миллиарда). Вместе эти страны дают 75 процентов от общей суммы денежных переводов, отправленных из Европы.

Треть от общей суммы - 36,5 миллиардов долларов США - получают страны Восточной Европы, в том числе Украина и Польша, а также страны Балтии и Балкан.

По данным украинского Нацбанка, странами Европы, из которых денежные поступления в Украину в 2014 году были наибольшими, являются Россия, Германия и Греция.