В Госдуме России придумали, как не выполнить решение Европейского суда по ЮКОСу

Россия намерена выработать новый механизм преодоления решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), пишет "Коммерсант".

Запрос в Конституционный суд с просьбой оценить "возможности признания и исполнения" постановлений ЕСПЧ, противоречащих положениям Основного закона и правовым позициям КС, направили депутаты Госдумы. В Госдуме заявили, что новый механизм должен не позволить Страсбургу "преодолевать силу российских судов" и "вторгаться напрямую в наш суверенитет", связав это с решением по делу ЮКОСа.

ЕСПЧ предписал России до 15 июня выработать планпо выплате €1,866 млрд бывшим акционерам ЮКОСа. В Минюсте РФ вчера заявили, что говорить об исполнении решения ЕСПЧ преждевременно.

Министр юстиции РФ Александр Коновалов вчера заявил, что считает безосновательным решение ЕСПЧ о выплате компенсаций бывшим акционерам ЮКОСа. К 15 июня РФ обязана была совместно с Комитетом министров Совета Европы разработать конкретный план по процедуре и срокам выплаты компенсации €1,866 млрд. Страсбургский суд, напомним, признал нарушенным право ЮКОСа на справедливое и публичное разбирательство в разумный срок. Незаконным суд счел удвоение штрафов за неуплату налогов, а исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга признал чрезмерным. Размер компенсации с России был высчитан, исходя из суммы завышения штрафов и исполнительского сбора с поправкой на инфляцию евро.

Читайте такжеBloomberg: Ходорковский воспользуется опытом Ленина, чтобы организовать новую российскую революциюКомитет министров Совета Европы в марте опубликовал отчет об исполнении решений ЕСПЧ по итогам 2014 года. Лидером по числу неисполненных решений (2622) оказалась Италия, за ней следуют Турция и Россия, которым предстоит исполнить примерно по 1,5 тыс. решений Страсбургского суда.

По сведениям "Ъ", в запросе депутаты утверждают, что ЕСПЧ "проигнорировал" тот факт, что конституционность примененных властями по отношению к ЮКОСу норм Налогового кодекса и закона "Об исполнительном производстве" применительно к штрафам и их взысканию была подтверждена КС еще в 2001 и 2005 годах. То есть, постановление ЕСПЧ, по логике депутатов, противоречит толкованию российского законодательства КС. Примером "необоснованного игнорирования" Конституции для заявителей стало дело "Анчугов и Гладков против России", по итогам которого ЕСПЧ установил, что Конвенции о защите прав человека и основных свобод не соответствует запрет лишенным свободы участвовать в выборах.

Чтобы шире оценить "возможности признания и исполнения на территории РФ постановлений ЕСПЧ, противоречащих положениям Конституции и правовым позициям КС", ревизии может быть подвергнут целый ряд законов.

"Госдума занимается трюкачеством и подменой понятий. Принятые после решения по делу Маркина поправки в закон "О КС" расширили его полномочия: он вправе определять механизм исполнения решения ЕСПЧ по запросу суда при любой возникшей коллизии между этим решением и подлежащим применению российским законом. Если в случае с ЮКОСом такого закона и такой коллизии нет, надо не обращаться в КС, а исполнять решение ЕСПЧ",— сказал адвокат Сергей Голубок.