Украина выполняет все свои обязательства перед внешними кредиторами – Яресько

В частности, отвечая на вопрос о том, будет ли Украина осуществлять предстоящие купонные выплаты по российскому долгу в 3 млрд долл., Яресько сказала: «Пока мы выполняем все свои обязательства перед внешними кредиторами. Мы не пользовались своим правом на объявление моратория по внешним выплатам».

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Ранее министр заявила, что Украина рассматривает долг перед Российской Федерацией в 3 млрд долл., оформленный виде евробондов, в общем пакете долгов, запланированных к реструктуризации.