Яресько: падение экономики Украины по итогам года составит около 9%

Об этом сообщила министр финансов Наталья Яресько в ходе работы украинско-шведского делового форума, проходящего в Киеве.

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"Очень сложно прогнозировать что-то. Но нам дают прогнозы, ЕБРР, Всемирный банк, в частности, порядка 9% (падения экономики - УНИАН). Некоторые говорят даже о 9,5%, - сказала Наталья Яресько. – Но что важно, что мы все-таки ожидаем роста в 2016 году".

При этом она подчеркнула, что залогом роста станут реформы правительства и реализация программы работы Кабмина и стратегии президента 2020.

Как сообщал УНИАН, падение ВВП в I квартале этого года по сравнению с I кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) составило 17,6%, по сравнению с IV кварталом 2014 года и с учетом сезонного фактора - 6,5%. Консенсус-прогноз, опубликованный Министерством экономического развития и торговли, предполагает падение ВВП на 8,3% в 2015 году за счет падения промышленного производства на 12,2%, а сельскохозяйственного - на 3%, но в 2016 году предполагает рост экономики на уровне 0,7%.

В то же время основные кредиторы страны – МВФ и ЕБРР – прогнозируют падение порядка 9%, в то время как Всемирный банк подтвердил более оптимистический прогноз, по которому падение экономики составит порядка 7,5% по итогам года, а рост в 2016 году – около 2%.

В апреле Кабмин представил 3 сценария экономического развития Украины в 2015 году и допустил по наиболее пессимистическому сценарию падение экономики на 11,9% при инфляции в 42,8%. При этом падение экспорта при пессимистическом сценарии составит 16,6% ($54,5 млрд) в 2015 году, импорта – 22% ($55 млрд). По оптимистическим оценкам, объем экспорта в этом году по сравнению с 2014 годом упадет на 7% - до $60 млрд, импорта – на 10,7% - до $63 млрд.