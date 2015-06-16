Украина рассматривает кредит в 3 миллиарда долларов от РФ в общем пакете долгов - Яресько
11:02, 16 июня 2015Финансы
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Украина рассматривает евробонды, которые были обменены на кредит Российской Федерации в объеме 3 млрд долл., в общем пакете долгов, запланированных к реструктуризации.
Украина намерена провести реструктуризацию долгов / ZN.UA
Об этом заявила министр финансов Украины Наталья Яресько в ходе украинско-шведского делового форума.
«Мы рассматриваем евробонды, обмененные на российский кредит, как все остальные евробонды, которые мы планируем реструктуризировать, - сказала она. – Нет никаких предпочтений, мы ко всем бумагам относимся одинаково».
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При этом Яресько напомнила, что целью реструктуризации является достижение трех ключевых целей – уровня госдолга не более 71% ВВП, оздоровления платежного баланса и приведения объема необходимого внешнего финансирования к 2019 году на уровень не более 10-12% ВВП.
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