Украина рассматривает кредит в 3 миллиарда долларов от РФ в общем пакете долгов - Яресько

Об этом заявила министр финансов Украины Наталья Яресько в ходе украинско-шведского делового форума.

«Мы рассматриваем евробонды, обмененные на российский кредит, как все остальные евробонды, которые мы планируем реструктуризировать, - сказала она. – Нет никаких предпочтений, мы ко всем бумагам относимся одинаково».

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При этом Яресько напомнила, что целью реструктуризации является достижение трех ключевых целей – уровня госдолга не более 71% ВВП, оздоровления платежного баланса и приведения объема необходимого внешнего финансирования к 2019 году на уровень не более 10-12% ВВП.