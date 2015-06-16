Ситуация с Грецией накаляется: Еврогруппа может выдвинуть ультиматум Афинам

Греция и ее кредиторы заняли жесткие позиции после провала переговоров, направленных на предотвращение дефолта и возможного выхода страны из еврозоны, передает Reuters.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас проигнорировал просьбы европейских лидеров действовать быстро, вместо этого обвинив кредиторов в неуспехе воскресных переговоров. Он сказал, что его правительство обязано защищать достоинство Греции и будет сопротивляться требованиям о дальнейшем сокращении пенсий.

Читайте такжеЭттингер: ЕС должен подготовиться к "чрезвычайному положению" из-за краха переговоров по Греции"Это не вопрос идеологической неуступчивости. Здесь речь идет о демократии", - сказал Ципрас, обещавший избирателям положить конец строгой экономии.

У Афин остается всего две недели, чтобы найти выход из тупика, прежде чем наступит время платежа Международному валютному фонду в размере 1,6 миллиарда евро.

Германия и другие кредиторы просят, чтобы Афины образумились и предложили новые условия соглашения о финансировании в обмен на реформы.

"Так не пойдет, чтобы Греция выставила свои условия и заявила, что все должны плясать под ее дудку. Греция должна вернуться в реальность", - сказал Фолькер Каудер, лидер фракции консервативной партии Ангелы Меркель в парламенте.

Еврокомиссия заявила, что возобновит посредничество только, если Греция внесет новые предложения, а представитель греческого правительства сказал, что Афины по-прежнему отвергают сокращение пенсий и зарплат и повышение налогов на основные товары.

Представитель греческого правительства опроверг сообщение газеты, где говорилось, что существуют планы введения контроля за капиталом в Греции в ближайшие выходные, если переговоры провалятся. Представитель правительства Германии не смог подтвердить эту информацию.

Несмотря на углубляющийся кризис, Ципрас не отменяет запланированный визит в Россию, который начнется в четверг, день, когда министры финансов еврозоны проведут заседание, на котором обсудят противостояние с Грецией. Он останется в России до субботы, примет участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге и встретится с президентом Владимиром Путиным.

Чиновники Евросоюза говорят, что без новых предложений от Греции заседание Еврогруппы будет очень жестким и может закончиться ультиматумом Афинам.