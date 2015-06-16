Банки Китая из-за санкций заняли очень осторожную позицию в отношении России - СМИ

Большинство китайских банков не проводят межбанковские операции с участием российских банков, а также значительно сократили участие во внешнеторговых сделках — подобную позицию Китай занял после введения санкций США и ЕС, заявил первый зампред ВТБ Юрий Соловьев, передает РИА "Новости".

"Существующее взаимодействие не обходится без сложностей. Основной проблемой, сдерживающей развитие двустороннего сотрудничества, стала противоречивая позиция Китая по отношению к российским банкам после введения санкций США и ЕС. В настоящее время большинство китайских банков не проводят межбанковские операции с участием российских банков. Кроме того, китайские банки значительно сократили участие во внешнеторговых сделках, в частности, по торговому финансированию", — сообщил Соловьев в своей колонке в Finance Asia.

В настоящее время иностранные компании лишены возможности привлекать капитал на внутреннем рынке Китая в юанях, добавил он.

Читайте такжеРоссия просит Китай разрешить ее компаниям заимствования в юанях"По словам наших китайских партнеров, для этого иностранным эмитентам требуется получить разрешения от Государственного совета, Центробанка и Министерства финансов. Однако четко прописанной процедуры получения таких разрешений нет. Пока выйти на локальный рынок капитала удалось только таким финансовым организациям как Международная финансовая корпорация и Азиатский банк развития", — отметил первый зампред второго по активам банка РФ.

Наряду с этим, ВТБ за последний год отмечает рост интереса со стороны китайских компаний к M&A как в РФ, так и в других странах, а также заинтересованность российских компаний в привлечении капитала на рынках Азии.

"В последний год мы наблюдали всплеск интереса китайских клиентов к слияниям и поглощениям на российском и зарубежных рынках, где работает ВТБ, включая Африку и Турцию", — сообщил Соловьев.

Если говорить про рынок акций, Шанхайская биржа могла бы стать альтернативной площадкой для размещения GDR, считают в ВТБ.

"Дальнейшее расширение деятельности в Азии является для ВТБ одним из приоритетов. При этом необходимо учитывать общий политико-экономический контекст. Привлечение средств является лишь частью масштабного процесса расширения отношений между Россией и Китаем… Очевидно, что такие масштабные перемены не происходят одномоментно. В долгосрочной перспективе Россия рассматривает Азию как сильного партнера, способного существенно дополнять традиционные рынки", — отметил Соловьев.