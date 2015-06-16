Рада не утвердила отчет о выполнении госбюджета за 2014 год

Верховная Рада Украины не утвердила отчет о выполнении Закона о государственном бюджете на 2014 год.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта постановления проголосовали 211 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Депутаты также дважды не поддержали возвращение проекта к рассмотрению.

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По предложению председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана отчет будет принят депутатами к сведению и далее рассматриваться не будет.

«Принять к сведению этот отчет и далее перейти к рассмотрению вопросов повестки дня», - сказал Гройсман.

Как заявила министр финансов Украины Наталия Яресько в ходе представления отчета с трибуны Верховной Рады, реальный ВВП Украины за 2014 год по сравнению с 2013 год уменьшился на 6,8%, индекс промышленной продукции – на 10,1%. Она также отметила, что в 2014 году потребительские цены выросли на 24,9% к декабрю предыдущего года, а средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке за 2014 год вырос вдвое.

По словам Яресько, в 2014 году поступления в госбюджет выросли на 5,3% - до 357,1 млрд грн, в том числе в общий фонд госбюджета - на 6,5%, до 310,7 млрд грн, от введения в 2014 года нового налога – военного сбора – поступило 2,5 млрд грн, от налогообложения доходов физических лиц – 2,1 млрд грн.

«Правительство обеспечило выполнение и финансирование всех гарантированных государством социальных и финансовых обязательств, обеспечило увеличение финансирования обороны и безопасности и выполнение всех внешних и внутренних обязательств по государственному долгу. И это все во время нелегальной аннексии Крыма и внешней агрессии на востоке Украины и торговых ограничений со стороны Российской Федерации», - подчеркнула министр финансов.

Как сообщал УНИАН, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в целом за 2014 год по сравнению с предыдущим годом в постоянных ценах 2010 года, без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, составило 6,8%.

Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 трлн грн, в ценах предыдущего года - 1,365 трлн грн.

Рост дефлятора ВВП (показатель, отражающий реальное изменение цен на все товары и услуги) в целом за 2014 год по сравнению с предыдущим годом составил 14,8%.