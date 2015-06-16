Гривня на межбанке опустилась до 22,65 за доллар

12:35, 16 июня 2015
Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,94/25,49 грн/евро

Фото УНИАН

Во вторник, 16 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,25/22,65 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,94/25,49 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4100/0,4190 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,2054 грн/долл., к этому часу заключено 15 сделок на сумму 1,86 млн долл.

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