Яресько: возможный мораторий по внешнему долгу не повлияет на экономику

Мораторий на выплаты по внешнему долгу, который может ввести правительство Украины, если переговоры с внешними кредиторами о реструктуризации долга останутся безрезультатными, не повлияет на экономику Украины и продолжение программы с Международным валютным фондом.

Об этом заявила министр финансов Украины Наталья Яресько, отвечая на вопросы народных депутатов в Верховной Раде.

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«Хочу подчеркнуть, что приостановка платежей не является страшной вещью. Это ни в коем случае не приостановит программу с Международным валютным фондом и не окажет давления на население и украинскую банковскую систему. Потому что эти внешние облигации не лежат в наших внутренних украинских банках», - сказала она.

Яресько напомнила, что правительство ведет переговоры по реструктуризации внешних облигаций на сумму более 23 млрд долл. По словам министра финансов, целями правительства являются снижение давления платежей на платежный баланс на протяжении 4 лет на 15,3 млрд долл., снижение в течение 4 лет размера государственного долга до 71% ВВП, снижение потребности во внешнем финансировании до 10% ВВП в годовом объеме.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долларов 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долларов со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с МВФ.

Украина предлагает несколько вариантов реструктуризации долга, включая списание его значительной части. Однако списание является неприемлемым для частных кредиторов, которые предлагают не списать, а отложить платежи и начать выплаты с 2019 года.

В случае если договоренности не будут достигнуты, правительство может воспользоваться правом на введение моратория на выплату части долгов. Это право закреплено законом, принятым парламентом и подписанным президентом. Мораторий может распространяться на долги частных кредиторов и не касается долгов перед институциональными кредиторами, включая МВФ, ЕБРР, Всемирный банк и другие организации.

Согласно заявлению директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, Международный валютный фонд готов выделить Украине второй кредитный транш по программе EFF в объеме 1,7 млрд долл. независимо от результатов переговоров с частными кредиторами о реструктуризации части государственного долга.