Депутаты отправили на доработку проект бюджетной резолюции-2016

Верховная Рада отправила на доработку в Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета проект бюджетной резолюции на 2016 год, разработанный Кабинетом министров и представленный парламенту министром финансов Натальей Яресько. За соответствующее решение проголосовали 232 народных депутата при необходимых 226.

«Бюджетная резолюция будет подготовлена в комитете. Там доработаем совместно с правительством», - прокомментировал итог голосования в парламенте спикер Владимир Гройсман. При этом он подчеркнул, что доработка бюджетной резолюции должна пройти быстро.

Решение вернуть проект бюджетной резолюции на доработку высказали все главы фракций парламента. При этом Комитет ВР по вопросам бюджета предложил внести в документ ряд правок, включающих продление льготного режима налогообложения для аграриев до 1 января 2018 года (а не до 1 января 2016 года, как предполагалось в резолюции), а также перевод учебных заведений І-ІІІ уровней аккредитации на финансирование из местных бюджетов с 1 января 2017 года, а не с 1 января 2016 года, как планировалось в резолюции.

Кроме того, парламентарии настаивали на определении в резолюции минимальной пенсии и минимальной зарплаты, которые бы учитывали текущий уровень инфляции. В то же время министр финансов Яресько отметила, что не может дать четких цифр, поскольку непонятны пока ключевые показатели прогнозных доходов и расходов, включая расходы на выплату и обслуживание долга. По ее словам, доходы бюджета будут сформированы на новой налоговой базе, которую Кабмин представит парламентариям к сентябрю и она заработает с 1 января 2016 года. «А что касается долга, то мы еще не завершили переговоров. Я не могу назвать вам цифру», - сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, правительство в июне представило на рассмотрение парламента проект бюджетной резолюции на 2016 год, предполагающей рост экономики на 2%, инфляцию по итогам 2016 года в 9%, среднегодовой курс гривни 22,5 грн за доллар, предельный дефицит бюджета – 3% и предельный объем госгарантий - не более 5% общего объема доходов бюджета.