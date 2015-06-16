Крупные украинские банки до конца года присоединятся к системе авторизации граждан BankID – банкир

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе презентации интернет-портала iGov.org.ua сообщил директор по информационным технологиям «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет.

«Мы предварительно получили согласие от моих коллег о том, что абсолютно все крупные банки присоединятся к этой системе до конца этого года», - сказал Дубилет.

По его словам, сейчас авторизоваться с помощью системы BankID могут клиенты «ПриватБанка» и «Ощадбанка». При этом в настоящее время на стадии технической интеграции находятся ещё четыре украинских банка.

Дубилет также отметил, что идентификация граждан через BankID наряду с авторизацией с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) является важным условием для предоставления государственных услуг через Интернет. В то же время, в отличие от ЭЦП, система BankID сможет проводить авторизацию большего количества граждан, так как многие украинцы являются клиентами того или иного банка, где идентификация клиентов обязательна.

«Электронная цифровая подпись довольно распространенное явление среди юридических лиц. Например, налоговая сейчас предоставляет возможность подавать электронную отчетность со своей ЭЦП. Но проблема в том, что среди физических лиц ЭЦП почти ни у кого нет. Однако у очень большого количества граждан есть банковская карточка и аккаунт в интернет-банкинге», - пояснил банкир.

Как сообщал УНИАН, в апреле на базе «ПриватБанка» и «Ощадбанка» был создан инструмент по аналогии со швейцарским BankID, который дает возможность пользователю заходить на государственные сайты, используя авторизацию обслуживающего банка. Как отмечал ранее Дубилет, авторизация граждан в Интернете является одним из немаловажных условий для перехода государственных учреждений к электронным сервисам.