Ципрас: соглашение с Грецией блокируют разногласия в позициях ЕС и МВФ

Такое заявление сделал премьер-министр Греции Алексис Ципрас, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. "Очень важно заключить жизнеспособное соглашение. Очень важно выйти из заколдованного круга, чтобы нас не принуждали к соглашению, которое через шесть месяцев приведет нас в ту же самую точку", - сказал Алексис Ципрас.

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По его словам, главным фактором блокирования соглашения является разница взглядов между ЕС и МВФ относительно реструктуризации задолженности.

"Большим противоречием является присутствие МВФ, который хочет и мер (со стороны греческого правительства. – Ред.), и реструктуризации; другие хотят мер, но не реструктуризации", - сказал греческий премьер.

Как известно, последний раунд переговоров между Грецией и международными кредиторами, проходивший в воскресенье, завершился неудачей. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что будет ждать, пока кредиторы не перейдут к реализму.

Ранее представители еврозоны впервые обсудили возможный дефолт Греции.