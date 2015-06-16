В НБУ объяснили причины падения гривни и просят не волноваться

Ослабление курса гривни с 21,05 грн/долл. до 22,5 грн долл. за последние несколько дней обусловлено динамикой поступления валютной выручки в страну и не является основанием для беспокойства относительно монетарной стабильности, заявил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий на бизнес-форуме в Киеве.

«В один день может заходить немного больше выручки, в другой - меньше. На прошлой неделе мы покупали валюту, так как валютной выручки поступило больше», - сказал он.

По словам Чурия, НБУ придерживается стратегии плавающего валютного курса, в рамках которой подобные колебания являются нормальными.

«У нас нет желания держать курс фиксированным. Сейчас у нас курс плавающий, достаточно широкий диапазон - 21-23 грн/долл. Это 10%. Мы не против того, чтобы он колебался в этих рамках», - подчеркнул замглавы НБУ.

Также Чурий отметил, что НБУ совместно с МВФ разработал план по снятию ограничений на валютном рынке, который не ограничен временными рамками и зависит от достижения определенных макроэкономических показателей.

Читайте такжеУ Абромавичуса назвали средний курс гривни на два года

Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,25/22,65 грн/долл, снизившись на 1,5 грн по сравнению с котировками открытия торгов в понедельник.