Минфин: в госбюджете нет средств для повышения зарплат и пенсий с июля

Об этом говорится в опубликованном на сайте Министерства финансов заявлении в ответ на предложения профсоюзов Верховной Раде и Кабинету министров относительно срочного повышения социальных расходов.

Минфин подчеркивает, что понимает важность поддержки граждан страны в сложное время и стремится как можно скорее индексировать социальные выплаты, однако выполнение требований профсоюзов требует привлечения дополнительных ресурсов на общую сумму 42 млрд грн.

«Сейчас в государственном бюджете нет средств для такого повышения социальных расходов. В то же время, Министерство финансов уже сейчас должно аккумулировать на своих счетах 24,4 млрд грн для того, чтобы осенью располагать ресурсами для финансирования субсидий с целью компенсации повышения тарифов для населения», - отмечается в сообщении.

Также Минфин называет одной из своих приоритетных задач обеспечение достаточного финансирования обороноспособности страны и сообщает, что в мае в министерство обратились 10 ведомств из этой сферы с просьбой увеличить финансирование в общей сложности почти на 17 млрд грн.

Кроме того, Минфин сообщает, что вынужден уже в текущем году найти средства для финансирования изменений в законодательство, принятых Верховной Радой, в частности, по закону об обеспечении прав на справедливый суд, начинающего судебную реформу в стране.

«Минфин будет искать возможности для финансирования потребностей как обеспечения обороноспособности нашего государства, так и ускорения повышения социальных стандартов. В то же время, это будет происходить без разбалансирования государственного бюджета страны, поскольку в противном случае это приведет к увеличению дефицита госбюджета с запланированных сейчас 78,5 млрд грн до 117,5 млрд грн, или с 4,1% до 6,3% ВВП», - говорится в сообщении.

Рост дефицита госбюджета, как отмечает Минфин, провоцирует инфляционное давление на экономику, следствием чего будет дальнейшее обесценивание покупательной способности гривни и дальнейшее снижение реальных пенсий, зарплат.

Одновременно Минфин призывает народных депутатов поддержать инициативы министерства по сокращению административных расходов при подготовке и принятии в Верховной Раде проекта госбюджета на 2016 год, что позволит высвободить в бюджете средства, необходимые на повышение социальных расходов, и при этом не разбалансировать систему госфинансов.

Как сообщал УНИАН, в конце мая замглавы Федерации профсоюзов Украины Сергей Кондрюк заявил, что профсоюзы Украины требуют от правительства повышения с июля минимальной заработной платы и индексации доходов в строгом соответствии с инфляцией, устранения задолженности по заработной плате и выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном объеме. Также он анонсировал массовые акции протеста, начиная с 27 мая.

Сегодня, 16 июня, возле здания Верховной Рады проходит митинг при участии около 200 человек, в том числе присутствуют люди с флагами и символикой Федерации профсоюзов Украины, которые требуют вернуть долги по зарплате и провести индексацию денежных доходов населения.

Госбюджет Украины по итогам января-апреля 2015 года сведен с профицитом 8,201 млрд грн против дефицита в 6,930 млрд грн за аналогичный период прошлого года. Доходы госбюджета за этот период составили 162,646 млрд грн, что на 42,091 млрд грн, или на 34,9%, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает доходы на уровне 502,260 млрд грн, расходы - 566,870 млрд грн, предельный объем дефицита в размере 75,820 млрд грн, или 4,1% ВВП, потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.