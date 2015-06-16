Розничная торговля в Украине за пять месяцев снизилась на 25%

Оборот розничной торговли в Украине (без учета оккупированного Крыма и части зоны АТО) в январе-мае 2015 года снизился на 24,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 385,234 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 85,4% и 71,7%, до 3,3 млрд грн и 14 млрд грн соответственно.

Наименьшее сокращение розничного товарооборота в январе-мае наблюдалось во Львовской (на 8,2%, до 21,8 млрд грн), Ривненской (на 12%, до 9,1 млрд грн), Черновецкой (на 13,1%, до 6,5 млрд грн) и Житомирской (на 13,4%, до 10,8 млрд грн) областях.

При этом, розничный товарооборот в Киеве за отчетный период снизился на 13,9% - до 60,8 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-апреле 2015 года снизился на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (в сопоставимых ценах) – до 300,499 млрд грн.

В 2014 году розничный товарооборот в Украине сократился на 8,6% по сравнению с 2013 годом – до 903,535 млрд грн.