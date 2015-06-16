Гривня на закрытии межбанка укрепилась до 22,10 за доллар
17:41, 16 июня 2015Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,58/24,83 грн/евро
Средневзвешенный курс гривни установился на уровне 21,1477 грн/долл. / Фото dt.ua
Во вторник, 16 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,85/22,10 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,58/24,83 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4030/0,4080 грн/рубль.
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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,1477 грн/долл., к этому часу заключено 479 сделок на сумму 289,84 млн долл.
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