Нацбанк резко снизил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2214.7739 (16 июня – 2144.8810)

100 EUR – 2483.8689 (16 июня – 2406.1275)

10 RUR – 4.0983 (16 июня – 3.8809)

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Как сообщал УНИАН, во вторник, 16 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 22,25/22,65 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,94/25,49 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4100/0,4190 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 22,2054 грн/долл., к этому часу заключено 15 сделок на сумму 1,86 млн долл.