Путин: Россию не интересует "кто и как распорядился" кредитом в $3 миллиарда, хотим получить их обратно

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Нас не интересует, кто и как распорядился этими деньгами. Нас интересует возврат этих средств... Мы надеемся эти деньги получить, как и записано в соответствующих соглашениях", - сказал Путин.

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При этом он заявил, что после того, как долг Украины превысил 60% ВВП, РФ имеет право требовать погашения досрочно, но не делает этого из-за тяжелого экономического положения в украинской экономике.

Он напомнил, что российские средства пошли на покупку суверенных бумаг Украины за английским правом и были направлены на поддержку бюджета, решения социальных вопросов.

"Печально, что наши коллеги о таких вещах рассуждают в подобных категориях. Если кто-то считает, что это взятка за то, чтобы президент Янукович не подписывал соглашение об ассоциации, тогда, наверное, также взятками можно считать все средства, вложенные другими кредиторами и инвесторами за то, чтобы эта сделка была подписана, а там много денег из американских фондов", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что имплементация соглашения отложена до 1 января 2016 года.

"Возникает вопрос, а деньги кому пошли в карман, если это взятка", - сказал Путин и добавил, что отложив имплементацию, руководство Украины сделало то же, что предложил бывший президент Украины Виктор Янукович.