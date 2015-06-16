Всемирный банк готов продолжать финансирование реформ в Украине - Кабмин

Об этом шла речь во время встречи министра регионального развития Геннадия Зубко с Директором Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Чимяо Фаном, сообщает Секретариат КМУ.

Как отмечается, стороны обсудили реализацию начатых проектов «Развитие городской инфраструктуры» (140 млн долл.), «Развитие городской инфраструктуры - 2» (350,0 млн долл.) по проведению реконструкции в сфере водоснабжения и водоотведения, «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения Украины»(382,0млн долл.).

Зубко отметил, что одной из ключевых реформ, которые сейчас реализуются в Украине, реформа децентрализации.

Вице-премьер-министр подчеркнул, что не менее актуальным в нынешних сложных экономических условиях для Украины является внедрение энергоэффективных мероприятий и поощрение людей к их проведению.

Читайте такжеВ Украине хотят модернизировать государственные жилищные программыВ свою очередь Чимяо Фан отметил, что Минрегион является одним из ключевых министерств, с которым сотрудничает и оказывает помощь Всемирный банк в проведении реформ.

По его словам, на 2015 год Всемирный банк запланировал выделить 2 млрд долларов на поддержку проектов развития в Украине. «Очевидно, Украина нуждается еще большей поддержки. Всемирный банк готов предоставлять такую поддержку», - заверил Чимяо Фан.

Участники встречи договорились разработать и утвердить согласованный план работы, дорожную карту по внедрению уже начатых проектов энергоэффективности и развития городской инфраструктуры.

Читайте такжеСтраны-партнеры выделили Украине $3,3 миллиарда на реализацию проектов технической помощиКроме того, стороны договорились о необходимости налаживания активной коммуникационной кампании и разъяснительной работы по проведению децентрализации и энергоэффективных мероприятий.

Ранее УНИАН сообщал, что Всемирный банк подтвердил прогноз падения экономики Украины в 2015 году на уровне 7,5% и рост на 2% в 2016 году и на 3% в 2017-м. Вместе с тем, в ВБ подчеркивают, что непосредственно военная угроза будет играть решающую роль в общем перечне рисков для экономики Украины.