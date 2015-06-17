Юнкер: ЕК предлагала Греции программу помощи в 35 миллиардов евро

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Брюсселе сообщает Европейская правда.

"Еврокомиссия предложила Греции программу помощи в 35 млрд евро до 2020 года для стимулирования инвестиций в обмен на реформы. Но эта дискуссия как в Греции, так и за ее пределами была бы проще, если бы премьер Греции говорил народу именно то, что предлагала Еврокомиссия. Я обвиняю греческую сторону в том, что они говорят своему народу вещи, которые не соответствуют тому, что я говорил премьер-министру Греции", - сказал Юнкер.

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Он заявил, что Еврокомиссия не поддерживает повышения налога на добавленную стоимость на лекарства и электроэнергию, и предлагает другие способы улучшения греческого бюджета, в том числе путем урезания расходов на оборону.

Ранее УНИАН сообщал, что Греция стремится к досрочному соглашению с кредиторами, однако его блокируют разногласия между позициями ЕС и МВФ относительно реструктуризации долга.