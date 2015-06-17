С 18 июня украинцы не смогут досрочно снимать банковские депозиты

Согласно тексту документа, закон позволяет банкам не возвращать депозиты, размещенные на определенный срок, до истечения этого срока, разграничив обязательства банка возвращать вклад клиента по срочным вкладам и вкладам до востребования (текущие и карточные счета, депозиты без определенного срока) в Гражданском кодексе Украины.

Закон устанавливает, что досрочный возврат вкладчику банковского срочного вклада по его требованию возможен исключительно в случаях, когда это предусмотрено условиями договора с банком.

В то же время закон предусматривает безусловное требование к банкам по вкладам по требованию выдавать вклад или его часть по первому требованию вкладчика.

Согласно переходным положениям закона, его нормы касаются только новых договоров с банками, заключенных после вступления закона в силу.

Читайте такжеВ Украине запретили досрочное снятие депозитов

Также закон обязывает Национальный банк привести свои нормативные документы в соответствие с ним в течение трех месяцев.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла, а Президент Украины подписал Закон «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно условий возврата срочных депозитов», что позволяет банкам не возвращать депозиты досрочно, 14 мая.

По оценкам НБУ, закон позволит снизить риски банковской системы в результате более эффективного управления ликвидностью, поскольку проблема досрочного снятия депозитов и необеспеченность ресурсами банковских операций является одной из основных причин низкой ликвидности и неплатежеспособности банков.