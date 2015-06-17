Кабмин с 18 июня сможет вводить мораторий на выплату внешних долгов кредиторам

Закон вступает в силу с завтрашнего дня, 18 июня.

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Согласно тексту документа, закон дает правительству право временно останавливать платежи по государственному, гарантированному государством и местному долгу, по которому ведутся переговоры об изменении условий (реструктуризации).

В приложении к закону приведен перечень долгов, по которым правительство ведет переговоры о реструктуризации и которые могут стать предметом моратория, в том числе это облигации внешнего государственного займа Украины, выпущенные в 2005-2007 и 2010-2013 годах.

Также в перечень вошли полученные под госгарантии в 2010-2012 годах внешние заимствования госпредприятия «Финансирование инфраструктурных проектов», кредиты «Укравтодора» 2005, 2006, 2009-2011 годов, кредит госпредприятия «Конструкторское бюро «Южное» им.М.К.Янгеля» 2011 года, кредит госпредприятия «Укрмедпостач» 2009 года.

Из местного долга в перечень вошли внешние заимствования Киевской городской администрации 2005 и 2011 годов.

Согласно переходным положениям закона, Кабинет министров в течение месяца должен привести свои нормативные документы в соответствие с этим законом и дать парламенту предложения о внесении изменений в законодательство в связи с этим законом.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Верховная Рада приняла закон "Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством и местным долгом", дающий Кабинету министров право вводить мораторий на выплату внешних долгов частным кредиторам до 1 июля 2016 года. А 29 мая президент Петр Порошенко подписал этот закон.