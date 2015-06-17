Канцлер Австрии настаивает на отсрочке для Греции в выплате долга

При этом он считает, что Греции следовало бы выполнить текущую программу финансовой помощи, не отказываясь от последних пунктов плана, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Кроме того, Фейман убежден, что Греции следует предоставить 5-летний перерыв в процессе выплаты долгов.

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"Они должны получить определенную отсрочку погашения долгов в течение этого периода при выполнении строгих условий. Пакет должен предусматривать сбережение и реформы, чтобы сделать возможными инвестиции", - отметил австрийский канцлер, добавив, что не все требования кредиторов являются "нормальными".

Сообщается, что Фейман в среду проведет встречу с премьером Греции Алексисом Ципрасом – в преддверии заседания Еврогруппы в четверг.

Ранее УНИАН сообщал, что Греция стремится к досрочному соглашению с кредиторами, однако его блокируют разногласия между позициями ЕС и МВФ о реструктуризации долга.