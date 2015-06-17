Комитет кредиторов: списание части госдолга Украины – плохой знак финансовым рынкам

Об этом говорится в письме Комитета, опубликованном в газете Financial Times.

«Комитет кредиторов, наряду с Международным валютным фондом, всячески поддерживает правительство Украины. Мы готовы и далее работать с президентом, настроенным на внедрение реформ, - говорится в заявлении кредиторов. – Однако мы считаем, что предлагаемое списание долгов не является правильным шагом в этом направлении. Проблемы Украины в ликвидности, нежели в уровне долга. Наше предложение по реструктуризации, а именно по пролонгации платежей на общую сумму порядка 16 млрд долл. отвечает критериям МВФ и немногим отличается от объема кредита со стороны Фонда».

При этом, как подчеркнули кредиторы, списание долга – эти риск для Украины. «Это плохой знак финансовым рынкам, и Украине следовало бы отказаться от такого шага. Украине и ее предприятиям еще потребуется доступ к финансовым ресурсам, а это (списание долга - УНИАН) может оказаться риском», - отмечают кредиторы.

При этом они подчеркивают, что как никто заинтересованы в восстановлении украинской экономики и платежеспособности страны. «Мы предлагаем пролонгировать платежи и выплачивать купон только по достижению определенного уровня развития экономики. Мы предлагаем другим кредиторам разделить нашу ответственность. В стране, где объем долга составляет 70 млрд долл., а к реструктуризации предлагают 22 млрд долл., долговую ношу надо разделить, а не изменить (в объеме - УНИАН)», - говорится в письме кредиторов. В нем же указывается, что Комитет готов к дальнейшим переговорам и скорейшему поиску приемлемого решения.

По информации Financial Times, письмо от имени Комитета кредиторов подписали представитель компании «T Rowe Price» Майк Конелиус, компании «TCW» Пенни Фолей, один из руководителей фонда Franklin Templeton Michael Hasenstab, а также представитель компании "BTG Pactual" Игорь Гордиевич.

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Как сообщал УНИАН, Украина с марта ведет переговоры с внешними кредиторами относительно реструктуризации части государственного долга в общем объеме порядка 23 млрд долл. при общем объеме госдолга страны в 70 млрд долл. Переговоры с кредиторами являются частью программы реформ, одобренной Международным валютным фондом и принятой в марте текущего года.

Кабинет министров по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Свою поддержку реструктуризации части госдолга Украины уже выразили МВФ, ЕБРР, а также правительства США и стран «Большой семерки». В частности, глава Минфина США Джейкоб Лью в ходе встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком заявил, что США поддерживают Украину в реализации программы МВФ, в том числе по реструктуризации коммерческих долгов.

По состоянию на текущий момент Украина достигла понимания по реструктуризации бондов государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» на 1,3 млрд долл. и 1,5 млрд долл. соответственно. Переговоры по реструктуризации остальных бумаг продолжаются. Пока соглашение с кредиторами не достигнуто. Ключевым разногласием является предложение Украины о списании 15,3 млрд долл. долговых обязательств, которое кредиторы считают неприемлемым. Комитет частных кредиторов во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Temрleton предлагает пролонгировать платежи на 10 лет, включая четырехлетний льготный период - до 2019 года и списать лишь часть купонных выплат в объеме порядка 500 млн долл. Однако такое предложение неприемлемо для Минфина.

В случае, если договоренности не будут достигнуты, правительство Украины может воспользоваться правом на введение моратория на выплату части долгов. Это право закреплено законом, принятым парламентом и подписанным президентом. Мораторий может распространяться на долги частных кредиторов и не касается долгов перед институциональными кредиторами, включая МВФ, ЕБРР, Всемирный банк и другие организации.