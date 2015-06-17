Греция накануне решающих переговоров с кредиторами поменяла представителя в МВФ

Греция накануне переговоров с кредиторами назначила нового представителя страны в Международном фонде. Им стал президен Центра планирования и экономических исследований, профессор кафедры экономики Афинского университета Михалис Псалидопулос, передает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-службу Минфина Греции.

Срок полномочий Псалидопулоса начнется 29 июня 2015 года.

Греция представлена в МВФ заместителем исполнительного директора от Италии, которая официально представляет в исполнительном совете Грецию, Португалию, Мальту, Албанию и Сан-Марино.

Читайте такжеЭттингер: ЕС должен подготовиться к "чрезвычайному положению" из-за краха переговоров по ГрецииВ конце мая новым представителем Греции в МВФ была назначена Елена Панарити, но это назначение вызвало резкую критику значительной части правящей коалиции радикальных левых СИРИЗА. Многие левые депутаты считают Панарити причастной к подписанию меморандумов с кредиторами, итогами которых стал спад в экономике и обнищание значительной части населения. Через три дня после назначения, 1 июня, Панарити отказалась от должности, заявив, что считает невозможным принять назначение из-за отрицательной реакции депутатов и представителей СИРИЗА.

Министр финансов Варуфакис заявил, что Греция много потеряла из-за ухода Панарити, но он вынужден считаться с мнением депутатов.

Как сообщал УНИАН, у Греции остается всего две недели, чтобы найти выход из тупика, прежде чем наступит время платежа Международному валютному фонду в размере 1,6 миллиарда евро. Чиновники Евросоюза говорят, что без новых предложений от Греции заседание Еврогруппы, которое назначеро на 18-19 июня, будет очень жестким и может закончиться ультиматумом Афинам.

Несмотря на углубляющийся кризис, премьер-министр Греции Алексис Ципрас не отменяет запланированный визит в Россию, который начнется в четверг, день, когда министры финансов еврозоны проведут заседание, на котором обсудят противостояние с Грецией. Он останется в России до субботы, примет участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге и встретится с президентом Владимиром Путиным.