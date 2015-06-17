Порошенко и Яценюк вечером встретятся с лидерами фракций - будут говорить о законах по программе МВФ

Об этом Яценюк заявил в ходе заседания правительства.

При этом он подчеркнул, что речь идет о 7 законопроектах, которые согласованы и не несут какой-либо политической составляющей.

Встречу с главами фракций Яценюк анонсировал на сегодня, 17 июня, в 18.00.

«Сегодня на 18.00 вместе с президентом Украины (Петром Порошенко - УНИАН) мы будем встречаться с главами фракций для того, чтобы уже завтра было результативное голосование по законам, которые необходимо принять нашей стране в рамках нашего сотрудничества с МВФ и Всемирным банком», - сказал Яценюк.

Он напомнил, что на прошлой неделе парламенту не удалось принять эти законы, и в этой связи глава правительства заявил, что обратится к коалиции с просьбой «незамедлительно принять законы». «Речь идет о 1,7 млрд долл. кредитного транша от МВФ, о финансовой и политической репутации Украины», - сказал Яценюк.

По его словам, документы не несут политической составляющей и направлены на реформирование экономики, финансовой системы, в том числе на повышение независимости Национального банка.

«Надеюсь, что будет результативная дискуссия, и 7 законопроектов, которые необходимо принять, будут рассмотрены и приняты в первом, втором чтении и в целом», - резюмировал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила сразу же после одобрения программы – в марте текущего года.

В мае в Киеве работала миссия МВФ, задачей которой стала оценка экономического положения Украины и хода выполнения реформ. Миссия по итогам работы ухудшила свои прогнозы экономического развития нашей страны в связи с продолжающейся войной на востоке, однако заявила о признаках экономической стабилизации, которые могут быть основой дальнейшего экономического роста в случае, если эскалация конфликта будет остановлена.

10 июня текущего года директор-распорядитель ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда Кристин Лагард встретилась в Вашингтоне с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в стране и ход проведения реформ, одобренных программой сотрудничества между Украиной и МВФ.

В свою очередь премьер Яценюк на своей странице в социальной сети Facebook отметил, что позиция правительства Украины понятна Фонду. И в этой связи крайне важно, чтобы в ближайшее время парламент принял три закона, необходимых для получения второго транша МВФ, чтобы программа с Международным валютным фондом выполнялась.

Как подчеркнул Яценюк, эти законопроекты уже несколько раз обсуждались, они довольно просты и не являются политически уязвимыми для членов парламента. Глава правительства выразил надежду, что уже в первой декаде июля может состояться заседание Совета директоров МВФ по следующему траншу.