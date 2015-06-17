Центробанк Греции пригрозил кредиторам дефолтом и выходом из еврозоны
13:52, 17 июня 2015Финансы
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Греческий Центробанк пригрозил дефолтом и выходом из ЕС, если не удастся договориться с международными кредиторами о дополнительной финансовой помощи.
REUTERS
"Провал соглашения будет означать начало болезненного курса, который сначала приведет к дефолту, а потом - к выходу из еврозоны и очень вероятно из всего ЕС", - заявили в Центробанке, передает Би-би-си.
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Греческий премьер-министр Алексис Ципрас ранее заявил, что кредиторы пытались унизить его правительство.
Афины настаивают, что не уступят требованиям по сокращению пенсий и повышению налогов.
Евросоюз же добивается от Греции новых сокращений расходов на общую сумму в 2 млрд евро в обмен на выделение новой финансовой помощи.
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