Вкладчикам неплатежеспособного банка "Киевская Русь" начали возвращать деньги

По информации на сайте фонда, выплаты начинаются по договорам, срок действия которых закончился до 31 марта включительно, и по текущим (карточным) счетам.

Банк, через который можно получить выплаты, определяется в зависимости от места заключения договора с банком «Киевская Русь».

В частности, вкладчики, заключавшие договоры в Винницкой, Луганской, Херсонской, Черновицкой областях, смогут получить свои средства через учреждения «Укрсоцбанка».

В Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской областях вкладчики могут воспользоваться услугами банка «ПУМБ».

Выплаты вкладчикам Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской областей осуществляются через банк «Кредит Днепр».

В Закарпатской, Киевской, Николаевской, Одесской областях выплаты будут проводится через банк «Пивденный».

В городе Киеве выплаты будут организованы через «Укрэксимбанк».

По Львовской и Черкасской областям вкладчики могут обратиться в «Укргазбанк».

Фонд напоминает, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на момент введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

О сроках и порядке выплат остальным вкладчикам фонд обещает сообщить дополнительно на своем сайте.

Также фонд рекомендует вкладчикам пользоваться услугами своей «горячей» телефонной линии, линией банка «Киевская Русь» и соответствующих банков-агентов.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Киевская Русь» неплатежеспособным 19 марта, в связи с чем Фонд гарантирования ввел в этот банк временную администрацию.

Банк «Киевская Русь» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу крупных банков. Основным акционером банка, по данным НБУ, является Виктор Братко.