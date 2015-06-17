Вкладчикам неплатежеспособного банка "Киевская Русь" начали возвращать деньги
Фонд гарантирования вкладов физических лиц привлек для выплат вкладчикам неплатежеспособного банка «Киевская Русь», которые начинаются с 17 июня, шесть банков.
По информации на сайте фонда, выплаты начинаются по договорам, срок действия которых закончился до 31 марта включительно, и по текущим (карточным) счетам.
Банк, через который можно получить выплаты, определяется в зависимости от места заключения договора с банком «Киевская Русь».
В частности, вкладчики, заключавшие договоры в Винницкой, Луганской, Херсонской, Черновицкой областях, смогут получить свои средства через учреждения «Укрсоцбанка».
В Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской областях вкладчики могут воспользоваться услугами банка «ПУМБ».
Выплаты вкладчикам Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской областей осуществляются через банк «Кредит Днепр».
В Закарпатской, Киевской, Николаевской, Одесской областях выплаты будут проводится через банк «Пивденный».
В городе Киеве выплаты будут организованы через «Укрэксимбанк».
По Львовской и Черкасской областям вкладчики могут обратиться в «Укргазбанк».
Фонд напоминает, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на момент введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.
О сроках и порядке выплат остальным вкладчикам фонд обещает сообщить дополнительно на своем сайте.
Также фонд рекомендует вкладчикам пользоваться услугами своей «горячей» телефонной линии, линией банка «Киевская Русь» и соответствующих банков-агентов.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Киевская Русь» неплатежеспособным 19 марта, в связи с чем Фонд гарантирования ввел в этот банк временную администрацию.
Банк «Киевская Русь» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу крупных банков. Основным акционером банка, по данным НБУ, является Виктор Братко.