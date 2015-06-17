Россия не собирается вести переговоры с Украиной о реструктуризации долга - Минфин РФ

РФ не ведет и не будет вести переговоры по реструктуризации украинского долга, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме в среду, 17 июня, передает ТАСС.

Читайте такжеЛагард заявила о готовности МВФ выделить Украине кредитный транш"Переговоры по реструктуризации украинского долга с РФ не ведутся. РФ не собирается их вести", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, глава МВФ Лагард заявила, что МВФ готов выделить Украине второй кредитный транш по программе EFF в объеме $1,7 млрд независимо от результатов переговоров с частными кредиторами о реструктуризации части госдолга.

Кроме того, с 18 июня вступает в силу закон, который дает правительству право временно останавливать платежи по государственному, гарантированному государством и местному долгу, по которому ведутся переговоры об изменении условий (реструктуризации).