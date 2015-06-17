Кабмин не принимал решений о приостановке каких-либо долговых платежей – Яресько

В частности, отвечая на вопрос о том, будет ли Украина выплачивать купонные платежи, запланированные на июнь, в том числе по бондам, выданным Российской Федерации в обмен на кредит в 3 млрд долл., Яресько ответила: «Вы понимаете, что должно быть решение правительства. Сейчас мы платим. Чтобы остановить платежи, нужно решение правительства. Решения такого пока нет», - сказала министр.

При этом она подчеркнула, что Украина продолжает переговоры по реструктуризации части госдолга. «Есть понимание, что стране тяжело. У нас большие расходы… И долговая операция (реструктуризация части госдолга - УНИАН) это выход из ситуации», - сказала Яресько.

Ранее министр также отмечала, что Украина выполняет все свои обязательства перед внешними кредиторами и пока не воспользовалась правом на объявление моратория по внешним выплатам. Кроме того, Яресько заявляла, что Украина рассматривает долг перед Российской Федерацией в 3 млрд долл., оформленный в виде евробондов, в общем пакете долгов, запланированных к реструктуризации.

Украина с марта ведет переговоры с внешними кредиторами относительно реструктуризации части государственного долга в общем объеме порядка 23 млрд долл. при общем объеме госдолга страны в 70 млрд долл. Переговоры с кредиторами являются частью программы реформ, одобренной Международным валютным фондом и принятой в марте текущего года.

Кабинет министров по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Свою поддержку реструктуризации части госдолга Украины уже выразили МВФ, ЕБРР, а также правительства США и стран «Большой семерки». В частности, глава Минфина США Джейкоб Лью в ходе встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком заявил, что США поддерживают Украину в реализации программы МВФ, в том числе по реструктуризации коммерческих долгов.

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По состоянию на текущий момент Украина достигла понимания по реструктуризации бондов государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» на 1,3 млрд долл. и 1,5 млрд долл. соответственно. Переговоры по реструктуризации остальных бумаг продолжаются. Пока соглашение с кредиторами не достигнуто. Ключевым разногласием является предложение Украины о списании 15,3 млрд долл. долговых обязательств, которое кредиторы считают неприемлемым. Комитет частных кредиторов во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Temрleton предлагает пролонгировать платежи на 10 лет, включая четырехлетний льготный период - до 2019 года и списать лишь часть купонных выплат в объеме порядка 500 млн долл. Однако такое предложение неприемлемо для Минфина.

В случае, если договоренности не будут достигнуты, правительство Украины может воспользоваться правом на введение моратория на выплату части долгов. Это право закреплено законом, принятым парламентом и подписанным президентом. Мораторий может распространяться на долги частных кредиторов и не касается долгов перед институциональными кредиторами, включая МВФ, ЕБРР, Всемирный банк и другие организации.

Правительство может использовать свое право с 18 июня на срок до 1 июля 2016 года.