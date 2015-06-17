Экс-советник британских премьеров станет консультантом Минфина по налогам

Министерство финансов Украины привлекло в качестве консультанта авторитетного международного экономиста и эксперта по налоговым реформам, партнера международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC) доктора Криса Вейлса (Chris Wales), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, Вейлс будет консультировать заместителя министра финансов Елену Макееву по вопросам проведения налоговой и институциональной реформ.

Минфин подчеркивает, что Вейлс является членом консультативного совета Оксфордского университета и совета Института фискальных исследований. Был главным советником налоговых реформ премьер-министров Великобритании Гордона Брауна и Тони Блэра, а также членом совета экономических консультантов при казначействе Великобритании. Именно по его инициативе состоялось объединение таможни и налоговой службы в единую организацию в Великобритании весной 2005 года.

Также сообщается, что Вейлс является выпускником Кембриджского университета, имеет докторскую степень в средневековой истории, а также дипломированный аудитор высокой квалификации.

Как сообщал УНИАН, Минфин привлекает известных международных экспертов для разработки эффективной и благоприятной для бизнеса налоговой системы в Украине.

В апреле этого года министр финансов Наталия Яресько назначила своим советником доктора Роберта Ф. Конрада, авторитетного международного экономиста и эксперта по налоговым реформам.

Ранее, в феврале, министерство привлекло бывшего заместителя премьер-министра и министра финансов Словакии Ивана Миклоша в качестве советника по налоговому администрированию и реорганизации государственных финансов Украины.