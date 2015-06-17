Уровень безработицы за месяц не изменился – Госстат

Уровень безработицы в Украине в мае не изменился по сравнению с апрелем и составил 1,8%, говорится в сообщении Государственной службы статистики.

В абсолютных цифрах количество безработных в мае сократилось на 17 тыс. по сравнению с апрелем и составило 469,4 тыс. человек. При этом количество людей, получающих пособие по безработице, в мае составило 366,5 тыс. человек, что на 8,2 тыс. меньше, чем в апреле.

Согласно сообщению, средний размер пособия по безработице вырос по сравнению с апрелем на 23 грн и составил 1219 грн.

По информации Госстата, конкурс на одну вакансию в мае, как и в апреле, составил 10 человек на место.

Как сообщал УНИАН, по методологии Международной организации труда, уровень безработицы в Украине превышает 9% и до конца года, по прогнозам МОТ и Международного валютного фонда, вырастет до 11,5%.

Кроме того, по данным Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, количество украинцев, не имеющих постоянной работы либо являющихся скрытыми безработными, составляет порядка 5 млн человек.

Государственная служба занятости за январь-май текущего года приняла 882,1 тыс. заявок на поиск работы и трудоустроила 300,5 тыс. человек, в том числе 210,8 тыс. зарегистрированных безработных.