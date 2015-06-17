Гривня продолжает укрепляться – на межбанке уже 21,60 за доллар

В среду, 17 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,50/21,60 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,2210/24,3300 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3970/0,3990 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,6502 грн/долл., к этому часу заключено 497 сделок на сумму 327,20 млн долл.