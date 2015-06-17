Нацбанк значительно укрепил гривню после снижения накануне
Официальный курс НБУ на 18 июня: 100 USD – 2165.0235 грн; 100 EUR – 2441.9300 грн; 10 RUR – 4.0167 грн
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 18 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2165.0235 (17 июня – 2214.7739)
100 EUR – 2441.9300 (17 июня – 2483.8689)
10 RUR – 4.0167 (17 июня – 4.0983)
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Как сообщал УНИАН, в среду, 17 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,50/21,60 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,2210/24,3300 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3970/0,3990 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,6502 грн/долл., к этому часу заключено 497 сделок на сумму 327,20 млн долл.