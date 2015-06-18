Заявления Федеральной резервной системы США обвалили курс доллара

На мировых торгах в четверг, 18 июня, курс доллара в отношении мировых валют снижается на заявлениях Федеральной резервной системы (ФРС) США, передает Bloomberg.

Так, с начала торгов индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) снизился на 0,21% - до 94,08 пункта. Курс евро поднялся до 1,1374 доллара с 1,1338 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене упал до 122,97 иены со 123,43 иены за доллар.

Читайте такжеМВФ призвал ФРС отложить повышение ключевой ставки до 2016 годаКомитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США в среду, 17 июня, снова сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне - 0-0,25% годовых. В ходе выступления глава регулятора Джанет Йеллен сказала, что первое повышение ставки, скорее всего, произойдет "позже в этом году".

Эксперты отмечают, что итоги заседания ФРС были более мягкими, чем ожидалось, поэтому доллар и упал.