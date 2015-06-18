В Нацбанке объяснили, какие депозиты можно будет снять досрочно

Действующий с сегодняшнего дня, 18 июня, Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий возврата срочных депозитов», разрешающий банкам не возвращать депозиты досрочно, касается только новых договоров с банками, заключенных после вступления закона в силу.

Об этом сообщил Национальный банк Украины на своей странице в социальной сети Facebook.

Как пояснил Нацбанк, закон дает вкладчику право выбора между «срочным» вкладом или вкладом «до востребования». Досрочный возврат срочного вклада и начисленных процентов по нему возможен только если это предусмотрено условиями договора с банком, в то время как по вкладам «до востребования» выдача вклада или его части будет осуществляться по первому требованию.

Комментируя закон, заместитель главы НБУ Владислав Рашкован отметил, что изменения позволят физическим лицам более эффективно управлять собственными сбережениями и инвестициями, при этом риски банковской системы снижаются благодаря урегулированию механизма возврата срочных депозитов.

«НБУ очень рассчитывает, что банки быстро внесут изменения в свои операционные системы, чтобы уже в ближайшее время предлагать эти два типа депозитов населению, а сотрудники банков будут заниматься повышением финансовой грамотности своих клиентов для помощи им в поиске наиболее адекватного варианта финансового планирования», - пояснил Рашкован.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла, а президент Украины подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий возврата срочных депозитов», разрешающий банкам не возвращать депозиты досрочно, 14 мая.

Закон опубликован в официальной прессе вчера, 17 июня, и вступает в действие с сегодняшнего дня, 18 июня.

Закон разрешает банкам не возвращать депозиты, размещенные на определенный срок, до окончания этого срока, но одновременно предусматривает безусловное требование к банкам по вкладам до востребования выдавать вклад или его часть по первому требованию вкладчика.