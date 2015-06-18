"Ощадбанк" договорился с кредиторами об отсрочке выплаты долга на 7 лет

Напомним, ранее Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров между государственным «Ощадбанком» и Комитетом кредиторов о реструктуризации бондов банка на сумму 1,3 млрд долл., не уточняя деталей этих договоренностей.

По информации банка, Специальный комитет кредиторов, представляющий интересы владельцев около 54,3% общего объема непогашенных внешних долгов банка по номиналу, одобрил перепрофилирование облигаций банка на 700 млн долл. с доходностью 8,25% годовых и погашением в 2016 году, облигаций на 500 млн долл. с доходностью 8,875% годовых и погашением в 2018 году, а также кредита на условиях субординированного долга в размере 100 млн долл. с погашением в 2017 году.

Банк сообщил, что по согласованию с комитетом кредиторы получат новые облигации с изменением условий долга. В том числе конечный срок уплаты долга по облигациям с погашением в 2016 году будет перенесен на 7 лет – до 10 марта 2023 года. При этом ставка купона будет повышена до 9,375% годовых, а долг будет погашаться постепенно: 60% основной суммы - 10 марта 2019 года, остальная часть – в виде 8 равных полугодовых платежей с 10 сентября 2019 года до 10 марта 2023 года.

По облигациям с погашением в 2018 году конечный срок уплаты долга будет перенесен на 7 лет - до 20 марта 2025 года. При этом ставка купона будет повышена до 9,625% годовых, а долг также будет погашаться постепенно: 50% основной суммы долга - до 20 марта 2020 года, остальная часть будет разбита на 10 равных полугодовых платежей - с 20 сентября 2020 года до 20 марта 2025 года.

Конечный срок погашения кредита с погашением в 2017 году переносится на 7 лет – до 19 января 2024 года. При этом ставка купона будет увеличена до ставки «USD 6-month LIBOR» плюс 6,875% годовых и долг будет погашаться постепенно: 50% основной суммы - до 19 января 2020 года, остальная часть распределится на 8 равных полугодовых платежей - с 19 июля 2020 до 19 января 2024 года.

Также сообщается, что банк намерен реализовать согласованные условия перепрофилирования и будет предоставлять кредиторам информацию о графике его проведения в надлежащем порядке. Комментируя результаты переговоров с кредиторами, глава правления банка Андрей Пышный отметил, что достижение договоренностей о перепрофилировании долга является доказательством поддержки «Ощадбанка» правительством Украины в направлении реструктуризации долгов в рамках программы с Международным валютным фондом. «Мы ожидаем дальнейшей совместной работы со Специальным комитетом и другими инвесторами для успешного завершения перепрофилирования», - сказал Пышный.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга, в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Украинское правительство рассчитывает провести реструктуризацию с учетом трех ее компонентов – продления сроков погашения долга, снижения купона и частичного списания номинала долга, однако кредиторы согласны только на продление сроков, считая списание долга неприемлемым.

В конце мая один уз участников переговоров, государственный «Укрэксимбанк», сообщил о достижении договоренностей с кредиторами по реструктуризации своих еврооблигаций с погашением в 2015, 2016 и 2018 годах на 1,5 млрд долл. на условиях, подобных договоренностям с кредиторами «Ощадбанка» - с переносом конечного срока погашения облигаций на 7 лет, погашением 50% долга равными полугодовыми платежами и повышением ставки купона.

Напомним, с сегодняшнего дня, 18 июня, в Украине действует закон, позволяющий Кабинету министров до 1 июля 2016 года принимать решение о введении моратория на выплату внешних долгов частным кредиторам, по которым идут переговоры о реструктуризации.