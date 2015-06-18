Еврокомиссия выделит Украине €55 миллионов на развитие малого и среднего бизнеса

Об этом сообщил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус на своей странице в Twitter.

«Подписали договор о 55 млн евро поддержки малому и среднему бизнесу путем создания 15-и региональных офисов», - сообщил он.

Подписавший соглашение со стороны ЕК еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан на своей странице в Twitter подчеркнул важность дальнейшей нацеленности Украины на структурные реформы.

«Очень рад подписать соглашение о финансировании, которое поддержит на сумму 55 млн евро развитие малого и среднего бизнеса. Реформы очень важны для восстановления экономики Украины, они помогут создать рабочие места и инвестиционно привлекательный бизнес-климат», - написал Хан.

Как позднее сообщила пресс-служба Минэкономразвития, соглашение позволит создать 15 центров поддержки малого и среднего бизнеса в 15 регионах страны, в которых местные и международные консультанты будут помогать бизнесу становиться более конкурентным, находить рынки сбыта, пользоваться возможностями зоны свободной торговли с ЕС. При этом особое внимание будет уделено регионам, пострадавшим от конфликта, где бизнес может помочь с занятостью и реинтеграцией переселенцев.

«Надеюсь, что эти центры будут не только источником знаний, но и помогут нашим предпринимателям настраивать рабочие связи друг с другом. На государственном уровне эта программа позволит нам формировать законодательство, наиболее благоприятное для малого и среднего бизнеса. Это только первая часть программы, которая открывает перед нами возможность получить до 40 млн евро в виде фонда гарантирования кредитов для малого и среднего бизнеса», - цитирует пресс-служба слова Абромавичуса.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз планирует выделить Украине, Грузии и Молдове 2 млрд евро на проекты по развитию малого и среднего бизнеса в рамках имплементации соглашений об углубленных и всеохватывающих зонах свободной торговли этих стран с ЕС.

Европейский банк реконструкции и развития планирует в 2015 году реализовать в Украине 130 проектов для малого и среднего бизнеса, в том числе начать программу для женщин в бизнесе при поддержке Европейского Союза и программу продвижения экспорта при поддержке США.