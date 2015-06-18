В банке "Киевская Русь" продлили временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок временной администрации в неплатежеспособном банке «Киевская Русь» на месяц, до 19 июля.

Об этом говорится в сообщении Фонда в газете «Голос Украины».

Согласно сообщению, Фонд также продлил полномочия временного администратора банка Александра Волкова.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал банк «Киевская Русь» неплатежеспособным 19 марта, в связи с чем Фонд гарантирования ввел в этот банк временную администрацию.

Банк «Киевская Русь» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу крупных банков. Основным акционером банка, по данным НБУ, является Виктор Братко.