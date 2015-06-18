Рада ратифицировала меморандум с ЕС о кредите в 1,8 миллиарда евро

Верховная Рада приняла Закон "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как финансовым агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (относительно получения Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 миллиарда 800 миллионов евро)".

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№0031) проголосовали 310 из 376 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В пояснительной записке говорится, что заключение Меморандума и Кредитного соглашения позволит Украине привлечь на условиях срочности и платности дополнительные финансовые ресурсы Евросоюза.

«Реализация проекта закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины на 2015 год, но потребует предусмотреть расходы государственного бюджета Украины на обслуживание и погашение привлеченного кредита в дальнейшем. Процентная ставка заимствования сроком на 10-15 лет прогнозируется на уровне до 2% годовых, однако будет уточняться по результатам выхода Европейской комиссии, которая имеет наивысший кредитный рейтинг (ААА), на внешний рынок заимствований для привлечения средств кредита, которые будут перечисляться Украине по соответствующей процентной ставке», - говорится в документе.

Заместитель министра финансов Украины Арсен Шевелёв отметил, что поступления денег предполагаются тремя траншами по 600 млн евро.

По его словам, первый транш будет получен сразу же после выполнения внутренней процедуры в отношении этого меморандума.

Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия и правительство Украины 22 мая в рамках саммита «Восточного партнерства» в Риге подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд евро.

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Новая макрофинансовая помощь Украине будет третьей такой программой для Киева с 2010 года. В 2014 и 2015 годах Еврокомиссия выделила 3,41 млрд евро в рамках двух подобных программ.