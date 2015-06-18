Условия для решения проблем кризиса в России значительно ухудшились - глава Сбербанка
12:21, 18 июня 2015Финансы
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Греф считает, что кризис — результат плохого менеджмента.
Герман Греф: Условия для решения кризисных проблем в РФ значительно ухудшились / ru.wikipedia.org
Председатель правления Сбербанка России Герман Греф уверен, что кризис — результат плохого менеджмента, передает «Газета.Ru».
Читайте такжеЕС согласовал продление санкций против России до конца января 2016 годаПо его мнению, между тем, кризис может выступить стимулом для решения многих проблем, накопившихся в России.
В то же время он подчеркнул, что условия для решения проблем значительно хуже, чем были в прошлом.
Греф негативно оценил увеличение бюрократии, налогового бремени, административных проверок в отношении бизнеса в России.
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