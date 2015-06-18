Условия для решения проблем кризиса в России значительно ухудшились - глава Сбербанка

12:21, 18 июня 2015
Финансы
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Греф считает, что кризис — результат плохого менеджмента.

Герман Греф: Условия для решения кризисных проблем в РФ значительно ухудшились / ru.wikipedia.org

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф уверен, что кризис — результат плохого менеджмента, передает «Газета.Ru».

Читайте такжеЕС согласовал продление санкций против России до конца января 2016 годаПо его мнению, между тем, кризис может выступить стимулом для решения многих проблем, накопившихся в России.

В то же время он подчеркнул, что условия для решения проблем значительно хуже, чем были в прошлом.

Греф негативно оценил увеличение бюрократии, налогового бремени, административных проверок в отношении бизнеса в России.

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