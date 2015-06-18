Гривня на межбанке укрепилась до 21,40 за доллар

В четверг, 18 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,20/21,40 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,14/24,48 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3980/0,4040 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,3416 грн/долл., к этому часу заключена 21 сделка на сумму 8,48 млн долл.