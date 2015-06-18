Франция вслед за Бельгией арестовала российское имущество по иску ЮКОСа

Бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста активов России не только в Бельгии, но и во Франции, сообщил Forbes источник, близкий к акционерам ЮКОСа.

Эту информацию подтвердил помощник президента РФ Андрей Белоусов. Он заявил, что Россия считает спорными решения по аресту российского имущества за рубежом и оспорит их в судебном порядке, передает РИА Новости.

"Мы будем оспаривать эти решения и по Франции, и по Бельгии, по всем странам. Все, что касается реализации решений гаагского суда, — мы считаем, что там был допущен целый ряд юридических неточностей, будем, конечно, оспаривать", — сказал Белоусов.

Читайте такжеВ Госдуме России придумали, как не выполнить решение Европейского суда по ЮКОСу

Глава банка ВТБ Андрей Костин также сообщил РБК об аресте российских счетов во Франции. Костин отметил, что правоохранительные органы Франции наложили накануне арест на счета российских компаний во французской «дочке» банка ВТБ. По его словам, под арестом оказались и счета российских дипломатических миссий.

«Наутро они [счета дипмиссий] были разморожены, но такая проблема была. Суммы незначительные, исчисляются десятками тысяч евро. Счета диппредставительств были тут же разморожены, счета российских компаний заморожены. Мы решаем эту проблему с юристами», — пояснил Костин.

Как ранее сообщалось, все российские учреждения в Бельгии, за исключением защищенных дипломатическим иммунитетом, получили уведомление об аресте их имущества.