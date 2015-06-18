Рада выполнила одно из условий МВФ - усилила независимость Нацбанка

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно построения институциональной способности Национального банка Украины», необходимый для получения Украиной второго транша в рамках программы с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, за данный проект (№2742) проголосовали 232 народных депутата при необходимом конституционном минимуме в 226 голосов.

В ходе рассмотрения законопроекта депутаты рассмотрели более 140 поправок, ряд которых был принят, другие же – отклонены парламентариями.

По информации Национального банка, законопроект предполагает усиление фискальной независимости НБУ, повышение роли Совета Нацбанка в деятельности регулятора, изменение функций правления и сокращение его состава, а также определяет особенности взаимодействия НБУ с другими органами власти и страхования профессиональной ответственности работников регулятора.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о внесении поправок в различные законы относительно построения институциональной способности НБУ 27 апреля.

После принятия закона в Верховной Раде в конце мая в первом чтении Национальный банк совместно с парламентским Комитетом по вопросам финансовой политики и банковской деятельности продолжил работу над документом, рассмотрев несколько сотен поправок.

Премьер-министр Арсений Яценюк на последнем заседании Кабинета министров напомнил, что, помимо реструктуризации внешних долгов как одного из ключевых условий программы с МВФ, для получения второго транша от фонда парламенту необходимо принять три закона – о повышении независимости Национального банка, о реформировании энергетического сектора и о финансировании НАК «Нафтогаз Украины».