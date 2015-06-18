Фискальная служба накрыла "прачечную", которая отмыла более 2,4 миллиарда гривен

Государственная фискальная служба Украины ликвидировала конвертационный центр, который провел незаконную легализацию средств на сумму свыше 2,4 млрд грн, сообщается на сайте ГФС.

Согласно сообщению, в ходе исследования финансово-экономической деятельности публичного акционерного общества, зарегистрированного в Ивано-Франковске, было установлено, что указанная компания заключила с рядом государственных предприятий договоры на выполнение работ и получила от заказчиков средства на общую сумму более 2,4 млрд грн.

Для выполнения работ предприятие привлекло субподрядные компании с признаками фиктивности, на счета которых были перечислены средства заказчиков.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба за первых три месяца текущего года остановила деятельность 12 конвертационных центров.

По данным ГФС, сумма конвертированных ими средств составила 1,9 млрд грн, сумма убытков, нанесенных государству их деятельностью, составила 328,6 млн грн.