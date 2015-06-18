Депутаты внесли изменения в Бюджетный кодекс ради транша МВФ

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом президентский законопроект «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно построения институциональной способности Национального банка Украины», необходимый для получения Украиной второго транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом.

Как передает корреспондент УНИАН, за проект № 2743 проголосовали 234 народных депутата при необходимом конституционном минимуме в 226 голосов.

Согласно тексту законопроекта, подготовленному ко второму чтению, перечисление части прибыли НБУ в государственный бюджет осуществляется после подтверждения годовой финансовой отчетности регулятора внешним аудитом и утверждения советом Национального банка, а также после формирования Нацбанком резервов, в то время как ранее НБУ перечислял свою прибыль в госбюджет авансом.

Данная норма, согласно проекту, будет действовать начиная с составления проекта госбюджета Украины на 2016 год.

Читайте такжеРада отказалась усилить независимость Нацкомиссии по тарифам

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно построения институциональной способности Национального банка Украины» в рамках пакета законов для получения второго транша МВФ, предполагающий усиление фискальной независимости НБУ, повышение роли совета Нацбанка в деятельности регулятора, изменение функций правления и сокращение его состава, а также особенности взаимодействия НБУ с другими органами власти.